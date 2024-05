La passeggera trova posto nel vano bagagli sull’aereo

Video dalla rete

Una donna è stata avvistata sdraiata all’interno dello scomparto per i bagagli all’interno di un aereo della Southwest Airlines da Albuquerque a Phoenix, Usa. Il video mostra la passeggera rannicchiata accanto a una valigia, mentre si sente un assistente di volo dare il benvenuto ai passeggeri prima del decollo. La clip è diventata virale ma al momento non è chiaro cosa sia successo; Southwest Airlines non ha rilasciato commenti.

