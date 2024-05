Le spettacolari coreografie in volo di un gruppo di paracadutiste

Video dalla rete

Un gruppo tutto femminile di paracadutiste del Queensland, in Australia, ha stabilito due nuovi record di paracadutismo in formazione durante un lancio sopra Toogoolawah domenica 5 maggio. Il filmato mostra le donne che saltano da due aerei separati a 14.000 piedi, prima di riunirsi in caduta libera e riunirsi in due formazioni consecutive di diversa composizione. Come ha dichiarato la Federazione australiana di paracadutismo, le donne hanno raggiunto il record al primo tentativo. (Storyful)

