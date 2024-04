Nave da crociera in fase di ormeggio finisce contro la banchina in Turchia

Video dalla rete

La nave da crociera Celestyal Journey è finita contro la banchina nel porto di Kusadasi in Turchia, mentre stava ormeggiando. L’imbarcazione di 220 metri è arrivata “lunga” e ha urtato con il bulbo di prua il cemento della banchina. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di lunedì 15 aprile.»Nel tentativo di rallentare il suo abbrivio, la nave ha gettato l’ancora avvisando con colpi di sirena l’impatto che non è comunque riuscita ad evitare. Nel video girato da un passante e poi diffuso in Rete si nota la nave, ormai addosso alla banchina.

