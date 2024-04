Neymar distratto dal telefono gioca a poker durante la festa di compleanno della figlia

Video dalla rete

Un dettaglio del video girato durante la festa di compleanno della figlia del campione brasiliano Neymar non è sfuggito agli utenti dei social network. Il calciatore sembra distratto dal suo telefono cellulare: in effetti il display sembrerebbe mostrare la schermata di gioco di un tavolo da poker online. Mentre la sua compagna batte le mani e canta una canzone alla piccola, Neymar abbassa lo sguardo, guarda lo schermo e schiaccia – sembrerebbe – un pulsante sul display, come se stesse giocando la mossa del suo turno. Risale a circa un anno fa il video che mostrava il campione in lacrime dopo aver perso un milione di euro al casinò online.

