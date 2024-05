Video dalla rete

Renzi palleggia in piazza a Ventotene: «Passano gli anni, ma il piedino c'è ancora»

Durante una visita a Ventotene in occasione della Festa dell’Europa, Matteo Renzi si è esibito in un palleggio in piazza. «Gli anni passano, ma il piedino ce l’ho ancora», ha scritto il leader di Italia Viva a corredo del video che ha diffuso sui suoi profili social. Nonostante l’abito, la cravatta e le scarpe classiche, Renzi ha mostrato una certa dimestichezza nel far rimbalzare la palla senza farla cascare a terra: intorno gli si raccoglie un capannello di curiosi. Qualcuno riprende il momento con lo smartphone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA