Scurati: «Non sono un eroe, viviamo deriva fascistoide»

Video dalla rete

«Non sono l’eroe di niente e nessuno, né tanto meno un profeta»: lo ha detto Antonio Scurati intervenendo all’incontro ‘Come sta la democrazia?’ in viale Pasubio a Milano. «A 10 anni da quando ho iniziato a lavorare sulla biografia romanzata di Mussolini, il mio bilancio è positivo dal punto di vista dello scrittore ma molto negativo da quello di cittadino – ha proseguito – perché evidentemente non ero fuori strada». «Non aspettatevi camicie nere che vi bussino alla porta. C’è una certa deriva fascistoide, non fascista. Quello che doveva tornare è qui in tante piccole e grandi cose, comprese quelle che mi hanno riguardato» ha detto, facendo riferimento alla cancellazione del monologo sul 25 aprile dalla trasmissione «Che sarà» condotto da Serena Bortone, in onda su Rai3.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA