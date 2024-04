Una donna si è ritrovata un alligatore di quasi tre metri in casa

Video dalla rete

Lo scorso 28 marzo una donna della Florida di nome Mary Hollenback è rimasta scioccata quando ha sentito un rumore in casa e si è trovata davanti a un ospite inaspettato: un alligatore di quasi due metri e mezzo nella sua cucina.

Le foto scattate da Hollenback mostrano l’alligatore tra il frigorifero e l’isola della cucina, mentre il video successivo mostra la bestia portata via dai delegati dello sceriffo della contea di Sarasota e dagli agenti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

«Stavo guardando la TV nel mio salotto quando ho sentito sbattere la porta d’ingresso. Quando mi sono avvicinato alla porta, mi sono resa conto che c’era un alligatore in casa mia. Ho chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Ci sono voluti due vice dello sceriffo e tre ufficiali della Florida Fish and Wildlife per estrarre l’alligatore dalla mia cucina», ha detto Hollenback a Storyful.