Piromane ripreso da un drone mentre appicca il fuoco

Anche i droni a tutela del patrimonio boschivo e contro i piromani. E proprio grazie ad un drone, in Calabria, è stato preso un piromane mentre appiccava un rogo. A dare la notizia con tanto di video è il governatore Roberto Occhiuto che ha pubblicato un post su Facebook. "In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono", scrive il presidente della regione. "Grazie al monitoraggio della Regione - scrive Occhiuto nel post - abbiamo salvato, per l'ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA