Arrestato dai carabinieri del Ros un cinquantaduenne, di origine bosniaca e residente a Bologna, ritenuto responsabile di aver effettuato numerosi trasferimenti di denaro per oltre 50.000 euro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di terrorismo. fil/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA