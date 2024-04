Abbandona divani per strada e la polizia locale glieli riporta scaricandoli nel giardino di casa

Nel bergamasco

Protagonista un 36enne che è stato anche multato di 10 mila euro

Ha abbandonato due grossi divani ormai vecchi in una strada di campagna secondaria, sperando che nessuno lo notasse. Ma a fare i furbi e gli sporcaccioni in questo caso, non paga. Anziché smaltirli regolarmente, l’uomo, un trentaseienne di Rimini, ma residente da tempo a Romano di Lombardia, un grosso centro della provincia di Bergamo, ha deciso di caricarli su un camion di un amico e di gettarli in aperta campagna. Sfortunatamente per lui, il mezzo è stato notato da una pattuglia della Polizia locale che lo ha fermato e identificato.