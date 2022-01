Questo "ragazzo" sullo skate ha 82 anni e ha cominciato a praticare questo hobby solo lo scorso anno. Si chiama Don Morton, ed è un ex uomo d'affari di Newton Mearns, in Scozia. "Sono la prova vivente alla mia età che l'età non è un ostacolo per farlo"

