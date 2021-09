A Catania riaccesa la fontana de "I Malavoglia"

Un gioco di luci, colori e suoni per riaccendere la storia fontana de “I Malavoglia”. Nel cuore di piazza Verga a Catania questo monumento, dopo tanti anni di oblio, viene finalmente restituito alla gente. “Finalmente si può ammirare la fontana in tutto il suo splendore - afferma il sindaco di Catania Salvo Pogliese - realizzata nel 1975 dallo scultore Carmelo Mendola. Siamo felici di aver seguito le indicazioni dei nostri concittadini che, attraverso il percorso della democrazia partecipata, hanno scelto questo monumento nel 2018. Senza andare ad incidere sulle casse comunali abbiamo raggiunto questo importante risultato nella consapevolezza che Giovanni Verga rappresenta uno dei più nobili figli della nostra terra”. Tanti i lavori portati a termine, tra cui un nuovo impianto elettrico ed impianto idrico, per una spesa di circa 250.000 euro. Interventi strutturali con l’istallazione di sette telecamere di sicurezza per controllare l’intera tutta piazza Verga.

Video di Davide Anastasi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA