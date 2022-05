Cannes: l'arrivo di di David Cronenberg e il suo "Crimes of the Future".

Per molti cinefili il festival di Cannes inizia oggi, il settimo giorno, con l'arrivo di di David Cronenberg e il suo "Crimes of the Future". "Un film – racconta Francesco Gallo – che fa tornare il regista canadese sui temi della trasformazione del corpo. Cronenberg aveva detto - alla vigilia della presentazione- che negli ultimi 20 minuti gli spettatori potevano uscire dalla sala per le scene cruente, in realtà questo non è avvenuto e forse il film ha fatto meno paura di quanto ci si aspettasse". Ma oggi è il giorno anche di un altro maestro, Park Chan-wook che porta a Cannes "Decision to Leave". Un thriller con grandi risvolti romantici "perché è la storia – racconta Gallo - di un commissario coreano che si innamora di una cinese che è accusata di aver ucciso il marito. Un amore vissuto tramite il telefonino, tramite i sensi di colpa, con un uso della macchina da presa notevole". Immagini di Nicola Roumeliotis

