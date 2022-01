Catania, donna si spoglia nuda sul balcone e scaraventa vasi e mobili di casa in via Etnea: video

Momenti di panico questa mattina in via Etnea a Catania, dove una donna ha dato in escandescenza nel balcone di casa sua in via Etnea all’altezza di via Ingegnere e ha cominciato a buttare giù dal terzo piano tutto quello che gli capitava a tiro, paralizzando il traffico e danneggiando le auto in sosta sotto la sua abitazione. Non sono ancora noti i motivi per cui la donna ha perso le staffe e ha cominciato a scaraventare giù qualsiasi cosa, ma sono dovute intervenire le forze dell'ordine (polizia e vigili urbani) per riportarla alla calma, non senza fatica.

E comunque la donna ha bloccato per diverso tempo la strada e quindi la circolazione, ha messo in pericolo anche le persone che transitavano in quei momenti. Indossando solo degli slip, la donna ha cominciato a gridare parole incomprensibili e a lanciare in strada vasi, suppellettili, piccoli mobili, soprammobili, lirbi e scartoffie, tutta roba che è andata in mille pezzi in mezzo alla via Etnea e che ha seriamente danneggiato le auto in sosta sotto l'abitazione. Diverse persone hanno girato video dell'insolita scena, immagini che stanno inondando le chat di molti catanesi i quali stanno commentando l'accaduto con la tipica ironia etnea.

