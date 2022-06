Etna Comics volge al termine, bilancio con tanti segni più

Un bilancio esaltante per questa cinque giorni che sta per andare in archivio e che ha saputo attirare migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e non solo. "Siamo orgogliosi di aver offerto un contenuto culturale ricchissimo - spiega Antonio Mannino, direttore di Etna Comics -, 280 ospiti provenienti da tutto il mondo, nove sale cinematografiche, centinaia di produzioni legate ai fumetti che proprio qui sono state lanciate. Con questi presupposti il pubblico ha risposto alla grande".

Video di Davide Anastasi

