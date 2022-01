Il dramma di Bianca, il malore a scuola e la corsa in ospedale: sgomento al Cavour

Uno striscione appeso all’esterno della scuola con l’enorme scritta “Per sempre con noi ciao Bianca”. Un messaggio ben preciso di affetto, misto ad incredulità, per una tragedia che lascia sgomenti tutti. L’istituto di Catania “Cavour” con la dirigente, i professori e tutti gli alunni si stringe intorno alla giovane studentessa e alla sua famiglia.

“Siamo profondamente costernati e addolorati per quello che è successo- spiega la dirigente dell’istituto comprensivo “Cavour” Maria Gabriella Capodicasa- la ragazzina all’improvviso si è sentita male ed è stata prontamente soccorsa dal docente di educazione fisica e dal personale scolastico. Immediatamente si sono attivati anche i soggetti della nostra scuola preposti al primo soccorso: è stato praticato il massaggio cardiaco, utilizzato il nostro defibrillatore e contemporaneamente abbiamo chiamato il 112. Abbiamo sperato fino alla fine e abbiamo pregato per lei- continua la dirigente-. Siamo stati sempre in contatto con la famiglia e, quando abbiamo saputo la notizia terribile, siamo sprofondati nell’angoscia”.

Mazzi di fiori e lettere di affetto sono sul banco di Bianca e nel punto del cortile interno alla scuola in cui la dodicenne ha accusato il malore. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la ragazzina stesse consumando la merenda chiacchierando normalmente con alcune compagne. Poggiata sul muretto appariva tranquilla ma, ad un tratto, Bianca si piega sulle gambe. Immediatamente il professore di educazione fisica si accorge che qualcosa non va e interviene in pochissimi secondi. Bianca era ancora cosciente e al docente che le presta soccorso dice solo che non si sentiva bene. Poi sviene. Subito si cerca di rianimarla con il massaggio cardiaco e l’uso defibrillatore in dotazione alla scuola. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.



(video di Davide Anastasi)

