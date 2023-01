La cantante Stephanie e il video di “Finù” girato tra i boschi dell'Etna

Dal 13 gennaio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Finù” il nuovo singolo di Stephanie. "Finù" è un brano che nasce dall'esigenza di raccontare la fragilità dei soggetti che soffrono di depressione. Spiega l'artista a proposito del brano: “Finù era una persona che aveva dei sogni ma che è stata uccisa dalla solitudine e dall'indifferenza del mondo.”

Il videoclip di “Finù” è stato realizzato da Rocco Pappalardo (Bulldog Video) tra i boschi del Monte Etna. L'artista è l'unica attrice ed ha scelto questa location perché il bosco è il luogo in cui riesce a sfogare le proprie emozioni e rappresenta la solitudine descritta nel brano.

Stefania Lo Giudice, in arte Stephanie, classe 1996, è una cantante prevalentemente pop. La sua passione per il canto è presente sin dalla prima infanzia. La sua personalità particolarmente sensibile ma poco avvezza nel mettere a nudo i propri sentimenti fa sì che ami interpretare brani particolarmente profondi e talvolta malinconici e che riesca ad esprimere le proprie emozioni solamente cantando come lei stessa ha più volte dichiarato. Da interprete di centinaia di brani che esegue in modo del tutto personale ha iniziato da alcuni anni a scrivere testi propri accorgendosi nel frattempo che le sue parole nascono già accompagnate da una melodia. Dopo una collezione di testi rinchiusi in un cassetto si sente finalmente pronta a condividere con gli altri le proprie emozioni e decide di chiudere quest'anno con l'uscita di un suo inedito che vuole essere il primo di una lunga serie appartenente ad un progetto artistico che desidera portare avanti.

Da sempre si è ritrovata ad esibirsi in vari contesti e dal 2017 inizia a partecipare a contest locali e regionali. Studia canto da tre anni con due diversi vocal coach e li trova d'accordo nel ritenere che ciascuno di loro possa Insegnarle qualcosa di diverso. Ha partecipato a diverse masterclass tra cui: WeSing con Michele Fischietti, con Tony Vandoni, con Marco Vito, con Dario Salvadori, con Rory Di Benedetto e con Enzo Campagnoli. Dal 2019 ad oggi partecipa a vari contest nazionali tra cui il Premio Gianni Ravera nelle Marche e il Next Generation Italia al Teatro Gardaland di Verona superando per entrambi le sezioni svoltesi in tutte le regioni d'Italia e a Malta.

Quest'anno partecipa al Premio Arte Sicilia, venendo proclamata vincitrice da una giuria d'eccezione tra cui i rinomati maestri Marco Vito ed Enzo Campagnoli. Sempre quest'anno il patron del contest nazionale Sanremo New Talent decide di convocarla direttamente alla fase finale dell'evento facendole scalare automaticamente tutti gli altri step al quale per impegni canori concomitanti ha dovuto rinunciare.

Si presenta al Tour Music Fest in due diversi provini con una cover e un inedito e viene giudicata idonea In entrambe le esibizioni. È stata convocata come finalista a “Promuovi la tua musica” ideato da Fanya Di Croce con la presenza di giornalisti, produttori ed editori per ricevere la possibilità di realizzare un progetto artistico ed è stata convocata a “Una voce per San Marino" (contest internazionale per la selezione del rappresentante della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest). È arrivata in semifinale al nuovo contest dedicato a Raffaella Carrà "Rumore bim festival". Sempre nel 2022 viene contattata da più case discografiche per collaborare e dopo un'accurata scelta decide di realizzare una coproduzione con Stemma Records.

