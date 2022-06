Paul McCartney, la leggenda compie 80 anni

Considerato uno dei compositori di maggior successo nella storia del pop e del rock, il baronetto ha tenuto negli Usa la serie di concerti "Got Back". Prima membro dei Beatles, con cui raggiunge la fama, e dei Wings, ha poi una brillante carriera da solista, anche se non mancano varie collaborazioni. Tanti i successi artistici: 60 dischi d'oro conquistati, 100 milioni di singoli venduti e l'ingresso di Yesterday nel Guinness dei primati come canzone piu' eseguita della storia. Nel 1997 e' insignito dell'onorificenza del Cavalierato dalla regina Elisabetta per i suoi meriti discografici. Nel 2012 viene decorato con la Legion d'Onore all'Eliseo e nel 2014 viene nominato Songwriter's Songwriter. Attivo nel sociale, e' schierato a difesa di diverse cause: i diritti degli animali e l'obbligo dell'educazione musicale nelle scuole. Padre della stilista britannica Stella McCartney, e' undicesimo nella lista dei 100 migliori cantanti e terzo in quella dei migliori bassisti, secondo Rolling Stone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA