Catania, auto Enjoy recuperata in mare nel porticciolo di Ognina

Catania - Non è ancora chiaro come sia finita in mare, nelle acque del porticciolo di Ognina a Catania. Un'auto, di quelle della linea Enjoy che possono essere prese a noleggio anche per poche ore, è stata recuperata lì alle ore 9:45 di oggi dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania. I vigili hanno proceduto dopo tra l'altro aver verificato la presenza o meno di persone a bordo.

Per le operazioni di recupero è stato impiegato anche il personale della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco e un'autogru inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.