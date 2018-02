Riposto, assuntore di cocaina picchiava la moglie davanti a figlie minorenni

CATANIA - Assuntore di cocaina, per anni avrebbe ridotto in condizioni di sudditanza psicologica la moglie, picchiandola anche in presenza delle figlie minorenni, pretendendo di avere rapporti sessuali senza il suo consenso e costringendola a stare in casa in abbigliamento succinto e tacchi. E’ quanto contesta la Polizia di Stato di Catania ad un uomo di 42 anni, che è stato arrestato a Riposto per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking, accusato di aver costretto la moglie a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro. L’uomo, ora rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, è stato sottoposto a vari programmi di recupero presso i Sert di Giarre e Acireale.



I poliziotti sono intervenuti dopo che la donna vi si è presentata in stato di agitazione e con segni di aggressione dichiarati guaribili in 10 giorni. All’inizio, palesemente turbata, la donna non ha dato informazioni utili a ricostruire l'accaduto ma successivamente ha deciso di collaborare. Mentre la donna stava sporgendo denuncia in Commissariato è stata contattata telefonicamente da un parente che le ha detto che il marito, al quale gli erano state tolte le chiavi di casa, stava provando ad entrare nell’abitazione, a Riposto, arrampicandosi lungo la grondaia. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato subito intervenuta. Gli agenti lo hanno trovato in palese stato di agitazione e poco dopo aver consumato una dose di cocaina.