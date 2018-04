"Facci di vecchia" arrestato con nigeriano a Catania per traffico di droga

Catania - Un corriere di droga nigeriano di 29 anni, Yinka Olarewaju, che aveva ingerito un ovulo contenente 25 grammi di eroina, è stato arrestato dalla polizia a Catania. Personale della squadra mobile ha notato il suo arrivo, con un pullman da Palermo, alla stazione centrale dove lo aspettava, in auto, Antonino Scuderi, di 53 anni, detto "faccia di vecchia" e noto per i suoi precedenti per spaccio di droga.

I due sono stati bloccati e vista l’insofferenza fisica del nigeriano quest’ultimo, su disposizione della Procura, è stato sottoposto a una Tac nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi che ha evidenziato la presenza nell’addome di un corpo estraneo, che è stato successivamente espulso. Era un ovulo con all’interno 25 grammi di eroina. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.