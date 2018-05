Acireale, anziana travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di 74 anni, Grazia Massimino, è stata falciata e uccisa ad Acireale mentre stava attraversando la strada. La tragedia è accaduta in via Ludovico Ariosto, nel popoloso quartiere di piazza Dante, in un tratto privo di attraversamenti pedonali, nei pressi delle case popolari. La donna è stata investita da una smart guidata da un giovane.

Sulla cause sta indagando la Polizia Municipale. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime e la donna è stata trasportata in ambulanza in piazzale Ferdinando Cento dove è intervenuto l’elisoccorso. Ma purtroppo il volo verso l’ospedale Cannizzaro di Catania è stato vano.