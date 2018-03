Borsa:Milano chiude in rosso come Europa

MILANO, 19 MAR - La Borsa di Milano chiude in negativo in linea con i listini del Vecchio Continente, in scia con il calo di Wall Street. Gli investitori guardano alle mosse della Fed sul rialzo dei tassi e le indiscrezioni sul dibattito interno della Bce che si sta spostando dalla conclusione del piano di quantitative easing a quella del percorso di rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,2340 a Londra. Il Btp è in calo con il rendimento sotto il 2% e lo spread con il Bund a 139 punti base. A Piazza Affari in ordine sparso le banche con Carige che crolla e cede il 6,3% ed Mps (-2,7%) sotto i 3 euro. In calo anche Intesa (-1,2%), Banca Generali (-1,1%) Banco Bpm (-0,8%) e Unicredit (-0,3%). Corre Creval (+5,3%), in vista della conclusione dell'esercizio sui diritti. In calo Fca (-1,9%). In forte rialzo Cairo (+7,2%), bene Mediaset (+0,36%) e Tim (+0,35%).