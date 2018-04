Tod's, Macchi di Cellere nuovo ad

SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), 19 APR - L'assemblea dei soci Tod's, riunita nel quartier generale di Casette d'Ete, a Sant'Elpidio a Mare (Fermo, ha approvato a maggioranza il bilancio 2017 con ricavi per 963,3 milioni di euro (-4,1%), un utile netto consolidato di Gruppo di 69,4 milioni di euro pari al 7,2% delle vendite (cioè 71 milioni di euro di risultato netto meno 1,64 milioni di euro per progetti di solidarietà) e un dividendo pari a 1,4 euro per azione. Durante l'assemblea Diego Della Valle ha annunciato che Umberto Macchi di Cellere subentrerà a Stefano Sincini come amministratore delegato. Velocità, capacità di dialogo con i nuovi mezzi di comunicazione, novità e e-commerce che costituisce attualmente il 5% del fatturato del Gruppo. Sono - secondo il presidente Della Valle alcuni ingredienti fondamentali per avere una Tod's "forte e tonica nei prossimi" anni mentre "il nostro mondo sta cambiando anche nel modo di relazionarsi".