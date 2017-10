Anziano sequestrato per rapina,2 arresti

VERCELLI, 21 OTT - Lo hanno legato con la corda, imbavagliato con del nastro adesivo e derubato di ogni avere: un Rolex, catenina e braccialetto d'oro, ottocento euro in contanti e le chiavi della sua Mercedes. Si è concluso con l'arresto di un uomo e una donna il sequestro di un facoltoso 73enne di Vercelli, invitato dalla donna, una romena di 30 anni che saltuariamente aiutava con piccole somme di denaro, in casa sua. Al suo arrivo l'anziano si è trovato di fronte un uomo, un albanese di 33 anni, che gli ha puntato un coltello alla gola e lo ha derubato per poi fuggire con la sua complice. L'anziano è riuscito a liberarsi, non senza fatica, e a chiedere aiuto. Le indagini lampo ha permesso di individuare i due malviventi in un albergo di Torino, raggiunto con la Mercedes rubata. Rapina aggravata dal sequestro di persona l'accusa nei loro confronti. L'albanese è risultato irregolare sul territorio. Il valore complessivo della merce rubata, tra ori e macchina di lusso, ammonta tra i 70 e i 100.000 euro.