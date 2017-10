Maltempo: generale peggioramento

ROMA, 22 OTT - Generale peggioramento del tempo su tutta l'Italia, con precipitazioni in estensione dal nord al centro-sud, accompagnate da venti forti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da oggi pomeriggio venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d'Aosta, Piemonte e Veneto. Da stasera gli stessi fenomeni, con rinforzi di burrasca forte, si estenderanno ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, con possibili mareggiate lungo le coste. Dal primo mattino di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca, con rinforzi di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Calabria e Sicilia, in rotazione dal pomeriggio dai quadranti settentrionali. Previste possibili mareggiate lungo le coste esposte. E' quindi stata valutata per domani allerta gialla su buona parte del Veneto, sui settori costieri in Abruzzo, sul foggiano in Puglia e sui settori nord della Sicilia, nonché sul Molise e sulla Calabria.