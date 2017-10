Piemonte in fiamme per vento e siccità

TORINO, 23 OTT - Il forte vento alimenta gli incendi in Piemonte. Il più grave in Valle di Susa, dove l'incendio divampato ieri sopra Bussoleno si è esteso a Caprie e Rubiana. Una cinquantina le persone evacuate da borgata Rossero di Chianocco, zona dove ieri i carabinieri hanno salvato dalle fiamme una donna anziana. Al momento non risultano feriti. Brucia anche l'alta valle Stura in provincia di Cuneo, dove da giovedì le fiamme imperversano nella zona tra Sambuco e Pietraporzio, nei pressi del monte Moriglione. Incendi anche nel Biellese, nella zona di Baraggia di Candelo, mentre si va normalizzando la situazione di Bossola. Gli incendi, anomali per la stagione autunnale, sono alimentati dal vento e dalla siccità. Nel 2017 sono andati a fuoco, denuncia Coldiretti, 140mila ettari di bosco, il triplo del 2016. "Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco - è l'allarme di Coldiretti - con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo".