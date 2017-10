Vescovo Norcia,urgente tornare normalità

SPOLETO (PERUGIA), 24 OTT - "Dopo 365 giorni è urgente tornare alla normalità, riprendere il cammino coscienti di dove e come si vuole andare, cioè ricostruire le nostre comunità moralmente e materialmente il prima possibile, ma con la consapevolezza che il terremoto ha reso uomini, edifici e paesaggi diversi da come erano prima. Le ferite del sisma sono ancora sanguinanti e ci vorrà purtroppo del tempo prima che si mutino in cicatrici": a dirlo è monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra. Lo fa ricordando gli appuntamenti messi in calendario dalla diocesi per ricordare il sisma di un anno fa in Valnerina. Il momento centrale è in programma il 30 ottobre, alle 7.41, ora della forte scossa: monsignor Boccardo presiederà a Norcia, un momento di preghiera e ricordo intorno alla statua di San Benedetto, davanti alla Basilica. Mentre alle 10 a Cascia, nella Basilica di Santa Rita, celebrerà una messa di ringraziamento per tutte le associazioni di volontariato.