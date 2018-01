Veleggiata lungo la costa catanese in onore di Sant'Agata

Catania - In occasione dei festeggiamenti della Citta’ di Catania per la Patrona Sant' Agata la Lega Navale taliana sez Catania, il Circolo Velico Tamata e Il circolo Nautico Nic ASD , organizzano, per domenica 4 febbraio, una veleggiata nelle acque antistanti la costa. La Veleggiata di Sant Agata sara’ aperta a tutti e visibile da piu’ punti della citta’, auspicando un percorso costiero con partenza entro porto di Catania intorno alle 11:30 sino al porto di Ognina.

Saranno presenti numerosi velisti esperti e istruttori dei vari club partecipanti ma soprattutto saranno presenti gli istituti nautici di Catania e Riposto rappresentati da oltre 50 allievi in divisa e corpo docente , ospitati nelle imbarcazioni dei club organizzanti . Uno spettacolo che vuole rendere omaggio alla patrona e che vuole rendere partecipi tutti i Catanesi delle ampie occasioni di vivere e vedere la Citta’ in festa avvolti solo dal rumore del vento tra le vele. Le sedi dei Circoli e della LNI offriranno nell’arco della giornata informazioni circa le successive regate delle quali la Veleggiata di Sant' Agata sarà la prima. E’ possibile consultare il bando integrale di regata è i siti dei vari circoli aderenti.

SEGNALAZIONE FOTO E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870