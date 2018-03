Fb: Ue, con post non si recupera fiducia

BRUXELLES, 22 MAR - "Non basta una dichiarazione postata su Facebook per ricostruire la fiducia degli utenti" del social network, per questo "domani manderò una lettera" all'ad di Menlo Park Mark Zuckerbeg. E' il messaggio della commissaria Ue alla giustizia, Vera Jourova, al rientro dalla sua missione in Usa sulla privacy. Con la lettera "vogliamo due cose da Facebook: il pieno rispetto delle regole Ue ma anche qualcosa di più, la responsabilità sociale, con una cooperazione contro l'incitamento all'odio e la tutela dei consumatori".