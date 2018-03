Florida: manifesto studenti contro armi

WASHINGTON, 23 MAR - In nove punti: gli studenti sopravvissuti alla strage di San Valentino in una scuola superiore di Parkland, in Florida, stilano il loro manifesto, con cui chiedono a gran voce ad adulti e politici in particolare di mettere fine alla scia di sangue intervenendo con regole piu' stringenti per il controllo della armi. Alla vigilia della marcia di Washington al grido di "Mai piu'!", il Guardian, nella sua edizione Usa, ospita i giovani giornalisti dell''Eagle Eye' il giornale studentesco della Marjory Stoneman Douglas high school -teatro della sparatoria in cui sono morte 17 persone- che saranno i cronisti dell'evento. E intanto pubblica il loro vademecum, che chiede prima di tutto il divieto di armi semi-automatiche, con la motivazione che queste sono pensate per azioni militari. Ma tra i punti messi in evidenza c'e' anche la richiesta di bandire quegli accessori per trasformare pistole e fucili in armi automatiche.