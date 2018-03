Politiche, a Palermo 200 mila schede da ristampare: in alcuni seggi erano sbagliate

PALERMO - La prefettura di Palermo ha confermato all’ANSA (Agenzia nazionale stampa associata) che vi sarebbero errori nelle schede elettorali consegnate ai presidenti di seggio di alcuni quartieri del capoluogo. L’errore, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato causato dalla consegna delle schede del Senato del collegio di Bagheria, anziché di quelle corrette. In particolare le schede sbagliate sarebbero state riscontrate nelle sezioni dei quartieri Uditore, Passo di Rigano e nel centro storico.

Dopo un vertice in prefettura, frattanto ai presidenti dei seggi interessati dall'errore è stato ordinato di non lasciare le postazioni, è stata decisa la ristampa di circa 200 mila schede.

La Prefettura sta lavorando per rimediare a un errore nella distribuzione che sarebbe state legato alla "perimetrazione" dei nuovi collegi stabiliti con la legge elettorale che entra in vigore proprio per queste elezioni.