'Super test' contro le allergie

Milano, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Sono sensibile a un allergene piuttosto che a un altro? C'è un vaccino? Su di me funzionerà? Per scoprirlo esiste un 'super test' sviluppato da un gruppo di ricercatori austriaci e sperimentato per la prima volta in Lombardia dall'Irccs Humanitas di Rozzano. "Attraverso un semplice prelievo - spiegano dall'Istituto milanese - gli specialisti possono individuare oltre 280 allergeni e molecole, ottenendo un ampio quadro della sensibilità di ogni singolo paziente". L'obiettivo dell'esame, non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, è garantire diagnosi sempre più precise e cure sempre più personalizzate.

"Gli allergici in Italia e nel mondo sono sempre in aumento - sottolineano gli esperti di Humanitas - In base ai dati Istat, le persone affette da malattie allergiche croniche nel 2016 sono il 10,7% della popolazione nazionale. Secondo la World Allergy Organization, 300 milioni di persone nel mondo soffrono di asma grave. Altra patologia con grande incidenza è la rinite allergica che colpisce tra il 10% e il 30% di tutti gli adulti e fino al 40% dei bambini". Un quadro in cui "la diagnosi precoce ed efficace diventa fondamentale". Il nuovo test rappresenta quindi "un prezioso aiuto per i pazienti e gli allergologi, grazie a una mappatura di 282 allergeni e molecole insieme".

L'analisi è frutto del lavoro di ricerca portato avanti da Giorgio Walter Canonica, responsabile del Centro di medicina personalizzata asma e allergie di Humanitas Immuno Center, e da Giovanni Melioli, responsabile di Diagnostica molecolare allergologica, che hanno sperimentato il test e firmato pubblicazioni che ne validano l'efficacia.

"Il test è in grado di investigare sulla predisposizione del proprio sistema a reagire nei confronti di sostanze normalmente innocue - afferma Canonica - Sulla base della composizione dei pannelli degli estratti allergenici e degli allergeni molecolari porta a un quadro quasi completo della sensibilizzazione di ogni paziente. Noi specialisti riusciamo così ad essere molto più precisi nella diagnosi e nella cura, che diventa sempre più personalizzata".

Uno dei possibili sviluppi futuri dello strumento sarà l'integrazione con l'intelligenza artificiale. "Grazie a un software oggi in via di sperimentazione, che aiuta a interpretare gli allergeni e sintetizza i risultati del test - chiarisce Melioli - riusciremo a restituire al paziente una mappatura dettagliata del suo quadro clinico attraverso singole spiegazioni accanto ad ogni dato".

Ed ecco le classi di allergeni che possono essere analizzati con il super test: pollini (graminacee, polline albero, polline erba), pelle (animali domestici, animali da fattoria), acaro (polveri e acari), lattice, cibo vegetale (frutta, vegetali e funghi, frutta secca e semi, legumi, cereali, spezie), microorganismi (muffa e lievito), cibo animale (latte, uova, pesce e frutti di mare, carne), insetti e veleni (ape e vespa, scarafaggi).