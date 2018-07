Sesso: Gb verso messa al bando 'terapie di conversione dei gay'

Roma, 3 lug. (AdnKronos Salute) - Verso la messa al bando in Gran Bretagna delle controverse "terapie per la conversione dei gay". La misura fa parte del piano del governo per migliorare la qualità di vita della comunità Lgbt nel Paese. Secondo uno studio britannico su 108 mila membri della comunità Lgbt, il 2% sarebbe stato sottoposto a queste pseudo-pratiche per cambiare l'orientamento sessuale, che sarebbero state offerte al 5% del campione, riferisce la Bbc online.

Il piano in 75 punti costerà 4,5 milioni di sterline, ed è stato proposto proprio in risposta ai risultati della survey. Include misure a sostengo di studenti e insegnati per tutelare la diversità, ma anche una serie di iniziative contro la discriminazione, e introduce un Lgbt health advisor a livello nazionale. La charity Stonewall ha appoggiato queste misure.