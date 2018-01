Boheme inaugura la stagione a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 16 GEN – 'La Bohème' di Giacomo Puccini, una delle opere più amate di sempre e tra le più rappresentate al mondo, inaugurerà il 19 gennaio alle 20 la stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna in un nuovo allestimento firmato da Graham Vick, con la direzione musicale di Michele Mariotti. Per le otto recite in cartellone (20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 le altre) la Fondazione di piazza Verdi ha predisposto come di consueto un doppio cast con Mariangela Sicilia e Alessandra Marianelli nel ruolo di Mimì, Francesco Demuro e Matteo Lippi per quello di Rodolfo, Musetta sarà interpretata da Hasmik Torosyan e da Ruth Iniesta, mentre Nicola Alaimo e Sergio Vitale saranno Marcello. Lo spettacolo sarà in diretta su Radio3 il 19, al cinema il 24 e su Rai5 il 25. Con questa produzione, il regista inglese e il direttore stabile del Teatro Comunale tornano a lavorare assieme dopo il successo del 'Guillaume Tell' rossiniano del 2014.