Lo streetwear di Superga by Paura

ROMA, 18 GEN - Danilo Paura, fondatore e designer dell'omonimo brand di abbigliamento streetwear, ha cominciato la sua collaborazione con Superga reinterpretando il modello Superga 2750. Dopo una piccola anteprima per Italia nella stagione Q3/Q4 2017 (autunno-inverno), il designer presenta per la nuova stagione Q1/Q2 2018 (primavera-estate) nuove colorazioni e materiali. L'idea è stata quella di creare una sneaker enfatizzando al massimo gli elementi che caratterizzano il modello icona del brand. La suola, in gomma naturale vulcanizzata, "rappresenta il cervello del designer, il muscolo creativo che fa emergere l'inventiva. Il cervello del designer, quando crea, s'ingigantisce proprio come la suola Superga che diventa mega". La nuova sneaker si affaccia allo stile underground, quello dello skate e della strada. Per la tomaia diversi materiali tra cui cotone, pelle, suede, jeans e molte varianti colore per rispettare il dna di Superga. Superga by Paura fa parte della "Love D Collection" dedicata al designer.