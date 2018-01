Barenboim diventa cartoon in serie tv

PARIGI, 18 GEN - Il ragazzino di periferia, cresciuto a rap e videogame, incontra il misterioso "Maestro" che lo guida alla scoperta della bellezza della grande musica: così scocca la scintilla in "Max & Maestro", la serie animata coprodotta da Rai, France Televisions e la tedesca HR (ARD), presentata a Parigi alla presenza dello straordinario protagonista, il direttore d'orchestra Daniel Barenboim. "La gente - ha detto il maestro - si è abituata a sentire senza ascoltare, ma l'ascolto è indispensabile. I bambini non hanno capacità di rimanere concentrati a lungo, hanno però una concentrazione non meno intensa di un adulto". Frutto dell'incontro delle tre tv pubbliche insieme ai produttori Monello Productions e MP1, "Max & Maestro" unisce divertimento e avventura ad un percorso di educazione musicale. Barenboim ha accettato di diventare un cartone animato e ha fornito agli autori, italiani e francesi, spunti e indicazioni per far scoprire la magia e la tecnica della musica, ma anche per renderla vicina e divertente.