Fiorella Mannoia a New York

ROMA, 22 FEB - Dopo un anno di live in Italia e in Europa, "Combattente il tour" di Fiorella Mannoia sbarca a New York. Domani, 23 febbraio, la rossa interprete sarà per la prima volta al Town Hall di Broadway per il live n. 101, un ultimo evento speciale con il quale Fiorella saluterà il suo pubblico, dopodiché si fermerà per dedicarsi ai suoi progetti futuri.