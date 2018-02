Conte: "Nazionale? Tutto può accadere"

ROMA, 20 FEB - "Il mio possibile ritorno in Nazionale? Ho un contratto con il Chelsea fino al 2019 e intendo rispettarlo: però, nel calcio si sa, può accadere di tutto. Si può essere felici, ma bisogna essere in due per proseguire i matrimoni. Il nostro è un lavoro particolare, siamo sempre con la valigia in mano". Così Antonio Conte, nel dopopartita di Chelsea-Barcellona, risponde ai microfoni di Premium sport a una domanda sul possibile ritorno alla guida della Nazionale azzurra, che lasciò dopo l'Europeo del 2016, in Francia. "Sono stato molto chiaro in passato, la mia intenzione è di rimanere qui ma, se dovesse cambiare qualcosa, gli scenari che potrebbero aprirsi sarebbero diversi", conclude Conte.