Basket: Varese conferma Caja per 2 anni

VARESE, 23 FEB - Attilio Caja sarà per altre due stagioni l'allenatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese. Sulla scia degli ultimi ottimi risultati ottenuti in campionato (quattro vittorie in fila contro le prime della classifica), la società varesina ha infatti proposto a Caja un rinnovo biennale che il tecnico ha accettato. "La conferma di Attilio Caja - è scritto in un comunicato del club varesino - è motivo di grande orgoglio e consentirà alla Pallacanestro Varese di avvalersi della collaborazione di un grande professionista che in biancorosso, grazie al suo carisma e alla sua dedizione al lavoro, non ha mai fatto mancare il proprio contributo sia in campo sia fuori". "Sono sicuro che, grazie al lavoro quotidiano, faremo sempre meglio per poter regalare le soddisfazioni che società e pubblico di Varese meritano - le parole di Caja -. I tifosi biancorossi mi hanno travolto d'affetto con un incoraggiamento e una vicinanza che mi ha sempre fatto piacere tanto da sentirmi in debito".