Meteo migliora, Bologna-Genoa si gioca

BOLOGNA, 24 FEB - Bologna e Genoa scenderanno regolarmente in campo alle 18, al Dall'Ara. L'allerta meteo è rientrata, la neve caduta ieri in città è stata sciolta dalla pioggia della serata e della notte, oggi si è visto anche un po' di sole e non c'è quindi rischio di rinvio per la sfida in programma al Dall'Ara. Anche il campo è annunciato in buone condizioni, dopo che nei giorni scorsi, in seguito all'allerta, il club aveva provveduto a coprire il rettangolo di gioco con teloni.