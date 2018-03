I giovani Cst Sport al Tricolore Rally

ROMA, 21 MAR - Marco Pollara e Tommaso Ciuffi sono i due giovani piloti che CST Sport schiera nel Campionato Italiano Rally 2018, sin dal primo round previsto al 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio dal 22 al 24 marzo. I due piloti ACI Team Italia saranno portacolori del sodalizio siciliano, entrambi su vetture Peugeot. Pollara sarà navigato da Giuseppe Princiotto sulla Peugeot 208 T16 ufficiale Peugeot Sport Italia equipaggiata con pneumatici Pirelli. Il 22enne palermitano di Prizzi ed il 30enne messinese di Librizzi sono Campioni Italiani Rally Junior e 2 Ruote Motrici 2017, già vincitori in passato anche di monomarca a livello nazionale. L'equipaggio siciliano ufficiale della filiale italiana della casa francese del Leone, ha svolto delle sessioni di test proprio in Garfagnana la scorsa settimana per prendere familiarità con la 208 T16 classe R5 e provare diverse soluzioni di set up con diverse mescole di pneumatici Pirelli. Altro alfiere CST Sport è Ciuffi, che ha iniziato il suo 2018 con un successo ad Arezzo