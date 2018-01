Aldo Busi, esce Le consapevolezze ultime

ROMA, 18 GEN - Aldo Busi torna in libreria con 'Le consapevolezze ultime' che sarà pubblicato da Einaudi Stile Libero a fine marzo, un mese dopo il compleanno dei settant'anni che l'irrequieto scrittore festeggia il 25 febbraio. E' il romanzo di un uomo che, come dice lui stesso in epigrafe, "pur di scrivere si è ridotto a vivere". Allontanandosi prima con la mente che con il ventre da una cena mondana tanto esilarante quanto amara, benché esibita come fastosa e gustosa da una consorteria di commensali impuniti per statuto, e passando per un ricordo d'infanzia dell'inossidabile Barbino di 'Seminario sulla gioventù', il romanzo con cui Busi esordì nel 1984. Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di nascondere l'ipocrisia, si è perso anche l'ultimo barlume di compostezza etica: il patto sociale è stabilito da chi ha potere e denaro sufficienti per calpestarlo.