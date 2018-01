EasyJet: interessati a parti di Alitalia

ROMA, 23 GEN - EasyJet è interessata ad acquistare "alcune parti" di Alitalia. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, aggiungendo che le "trattative con i commissari" di Alitalia "sono in corso". EasyJet, intanto, archivia il suo primo trimestre fiscale, ottobre-dicembre 2017, con ricavi in rialzo del 14,4% a 1,14 miliardi di sterline, in linea con le stime degli analisti. La compagnia aggiunge, inoltre, che il numero dei passeggeri è aumentato dell'8% a 18,8 milioni.