ORNAGO (MONZA) Madre e figlia morte, 'scarcerare Villa' 21/02/2018 - 17:00

Ipotesi decesso per cause naturali per le due donne

ORNAGO (MONZA), 21 FEB - La Procura di Monza ha chiesto la scarcerazione di Paolo Villa, il 75enne di Ornago (Monza), arrestato il 10 febbraio scorso perché sospettato di aver ucciso la sorella e la nipote, Amalia Villa di 85 anni e Marinella Ronco di 52, trovate cadavere nell'appartamento di Ornago (Monza) che dividevano con l'uomo. Amalia Villa e Marinella Ronco infatti non sarebbero state uccise: è quanto emerso dall'esito degli accertamenti svolti dai periti medico legali e l'ipotesi è che per entrambe si sia trattato di morte naturale.