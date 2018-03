Incassi, Tomb Raider in testa

ROMA, 19 MAR - Piccola rivoluzione al vertice della classifica Cinetel degli incassi del weekend. Al primo posto Tomb Raider, film ispirato all'omonimo videogioco, con un milione e 600 mila euro alla prima settimana. Leggermente staccata, con un milione e 300 mila euro di guadagno, la commedia tutta italiana con Fabio De Luigi e Miriam Leone, Metti la nonna in freezer. Sul gradino più basso del podio La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, che, dopo aver dominato la Notte degli Oscar, era riuscito la conquistare la prima posizione: altri 800 mila euro nel weekend per un totale di oltre 7 milioni e mezzo in cinque settimane. Altra new entry Maria Maddalena, che con oltre 600 mila euro è quarto. Esce dalla top ten e finisce undicesimo Black Panther, assoluto fenomeno americano, che in cinque settimane in Italia ha incassato quasi 7 milioni. Per il box office un incasso totale di 8 milioni 329 mila euro, con un calo del 3% rispetto al passato weekend e del 33,91% rispetto all'analogo periodo di un anno fa.