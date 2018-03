Hit parade, Laura Pausini mette sigillo

ROMA, 23 MAR - Laura Pausini è tornata e mette il suo sigillo sulla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni Fimi/Gfk di questa settimana. La cantante romagnola, dopo la presentazione ad alta quota su un volo Linate-Fiumicino del suo nuovo album di inediti Fatti Sentire, conquista anche la vetta dei vinili. Scivola di una posizione Tedua con Mowgli il disco della giungla, detentore della vetta la scorsa settimana, e Benji & Fede con Siamo Solo Noise. Stabile al quarto posto Sferabbasta con Rockstar. Il vincitore della Nuove Proposte del festival, il giovane rapper Ultimo, risale in quinta posizione con Peter Pan, davanti al trio Pezzali Nek e Renga. Non subisce variazioni, rispetto a sette giorni fa, Ermal Meta, vincitore a Sanremo con Fabrizio Moro uscito dalla top ten, che con Non abbiamo armi è sempre settimo. Resiste ancora Ed Sheeran (alla 55/a settimana dall'uscita di Divide). Chiudono la classifica, Jovanotti - rientrato tra i primi 10 - con Oh, Vita! e XXXTentacion, con ?.