Serie A:Lazio torna 3/a, bagarre in coda

ROMA, 25 FEB - La Lazio asfalta 3-0 il Sassuolo a Mapei Stadium e torna momentaneamente al 3/o posto in classifica, scavalcando la Roma impegnata nel posticipo contro il Milan. Grande protagonista della giornata Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, mentre Immobile ha firmato il 23mo sigillo su rigore. Per la cronaca anche due espulsi (Berardi e Marusic). Ma il 26mo turno di Serie A è stato soprattutto la domenica delle 'piccole', con la Spal e il Verona che registrano vittorie pesanti (rispettivamente 3-2 sul capo del Crotone e 2-1 in casa contro il Torino), riaprendo la corsa salvezza che vede adesso coinvolte ben sei squadra in sei punti (dal Verona con 19 al Chievo a 25, con ferraresi, Crotone e neroverdi nel mezzo), oltre il distaccato Benevento. Rifiata anche la Fiorentina (1-0 sui clivensi), mentre la Samp (2-1 all'Udinese torna sesta da sola a 44 punti.