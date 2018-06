Alcamo, bimbo azzannato da due alani: oltre 200 punti per suturargli le ferite 02/06/2018 - 19:38 di Redazione

Filippo, otto anni, giocava in una villetta col figlio del proprietario degli animali, chiusi in un recinto con una rete che però sono riusciti a saltare: il piccolo - morso alle gambe, al tronco e al collo - ora è in ospedale a Palermo

ALCAMO - Sono stati necessari oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi di due alani ad un bambino di 8 anni di Alcamo. Il piccolo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del «San Vito e Santo Spirito» di Alcamo, è stato trasferito all'Ospedale dei Bambini di Palermo. Adesso è fuori pericolo. La tragedia è stata evitata dal tempestivo intervento del proprietario dei due cani I fatti si sono verificati in una villetta alla periferia di Alcamo: Filippo stava giocando con un pallone nel giardino della villetta, assieme a un suo coetaneo, figlio del proprietario degli alani. I cani erano rinchiusi all'interno di un recinto. I due animali però sono riusciti a saltare la rete e hanno azzannato il piccolo alle gambe, al tronco e al collo. Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione del padrone di casa, che è riuscito a liberarlo dalla morsa dei due animali.