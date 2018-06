Bimbo si aggrappa a una scultura e la fa cadere a terra. L’opera è la «Aphrodite di Kansas City» dell’artista Bill Lyons realizzata in vetro e pezzi di specchi. La scultura è franata addosso al piccolo e lo ha travolto provocandogli ferite al volto. Il Comune ha chiesto alla famiglia del bambino di pagare 132 mila euro di risarcimento. La madre ha risposto che si è trattato di un incidente e che non è in grado di pagare un cifra del genere.